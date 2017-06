São Paulo – A indústria brasileira de veículos teve alta de 25,1 por cento na produção em maio ante abril, para 237,1 mil carros, comerciais leves, caminhões e ônibus, informou a associação de montadoras, Anfavea, nesta terça-feira.

Na comparação com maio do ano passado, a produção foi 33,8 por cento maior, acumulando nos cinco primeiros meses de 2017 crescimento de 23,4 por cento no volume produzido sobre um ano antes, para 1,037 milhão de unidades.

Mais informações em instantes.