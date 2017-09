São Paulo – As montadoras instaladas no Brasil produziram 260,3 mil veículos em agosto, crescimento de 15,4 por cento sobre julho e de 45,7 por cento na comparação com um ano antes, informou nesta quarta-feira a Associação Nacional dos Fabricantes e Veículos Automotores (Anfavea).

As vendas de carros, comerciais leves, caminhões e ônibus novos no país no mês passado somaram 216,5 mil unidades, avanço de 17,2 por cento sobre julho e de 17,8 por cento sobre agosto de 2016.