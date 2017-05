Produção de petróleo no Brasil cai em março pela 3ª vez seguida

Rio de Janeiro – A produção de petróleo no Brasil caiu em março pela terceira vez consecutiva ante o mês anterior, após o recorde registrado em dezembro, com a ajuda de paradas programadas da Petrobras, mostraram dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) nesta terça-feira.

O Brasil produziu 2,55 milhões de barris de petróleo por dia (bpd) em março, queda de 4,7 por cento ante o mês anterior. Ao longo do mês, a petroleira estatal realizou paradas programadas em dois dos mais importantes campos em produção.

Na comparação com o mesmo mês do ano passado, houve uma alta de 12,6 por cento da produção, principalmente impulsionada pelo desenvolvimento das áreas no pré-sal ao longo de 2016.

A produção brasileira de gás natural em março, por sua vez, somou 101,3 milhões de metros cúbicos por dia (m3/d), queda de 5 por cento ante fevereiro e alta de 12,2 por cento ante o mesmo mês do ano passado.

Somando a produção de petróleo e gás natural, o país extraiu 3,187 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boed).

Do montante total, o pré-sal foi responsável por 47 por cento, com a produção de 1,499 milhão de boed, sendo 1,208 milhão de bpd e 46,25 milhões de m3/d de gás natural, um recuo de 2,4 por cento em relação ao mês anterior.

A Petrobras produziu em março 2,023 milhões de bpd, segundo os cálculos da ANP, queda de 3 por centro ante fevereiro.

A empresa informou anteriormente que a queda em março ante fevereiro foi devido principalmente às paradas para manutenção da plataforma Cidade de Angra dos Reis, no campo de Lula, no pré-sal da Bacia de Santos, maior produtor do país, e da P-37, no campo de Marlim, na Bacia de Campos.

Já a anglo-holandesa Shell, segunda maior produtora de óleo e gás do Brasil e sócia da Petrobras em áreas do pré-sal produziu em março 287.018 bpd, queda de 3 por cento ante o mês anterior, segundo cálculos da agência reguladora.