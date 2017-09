Produção de petróleo no Brasil cai 1,9% em julho ante junho

São Paulo – A produção de petróleo no Brasil em julho somou 2,623 milhões de barris por dia, informou a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) nesta segunda-feira, o que representa queda de 1,9 por cento na comparação com junho, mas expansão de 1,5 por cento ante julho do ano passado.

Já a produção de gás natural no país somou 115 milhões de metros cúbicos por dia em julho, um novo recorde, segundo a ANP, com alta de 3,5 por cento frente ao mês anterior e de 7,3 por cento na comparação anual.