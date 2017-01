Produção de petróleo da Opep recua em dezembro, aponta relatório

Londres – A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) sinalizou nesta quarta-feira uma redução do excedente de oferta em 2017, com o volume produzido pelo grupos caindo ante um pico em novembro e com produtores de fora do cartel mostrando sinais positivos de adesão ao acordo para redução da produção, o primeiro do gênero desde 2001.

Em relatório mensal, a Opep informa que sua produção, excluindo a da Indonésia, somou 33,085 milhões de barris por dia (bpd) em dezembro, tendo como base dados coletados de fontes secundárias, uma redução de 221 mil bpd ante novembro.

O volume de novembro havia sido o maior desde pelo menos 2008.