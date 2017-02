São Paulo – A produção brasileira de celulose subiu 4 por cento em dezembro sobre mesmo período de 2015, para 1,677 milhão de toneladas, com as exportações do insumo subindo 14,5 por cento na mesma comparação, informou nesta quinta-feira a entidade que representa o setor, Ibá.

Já as vendas no país de painéis de madeira, importante insumo para a construção civil, subiram 14,7 por cento no mesmo período, para 492 mil metros cúbicos, segundo dados da entidade.