Previdência será votada até o fim do mês, diz Marun

O presidente da comissão que discute a reforma da Previdência na Câmara, deputado Carlos Marun (PMDB-MS), disse nesta segunda-feira, 10, que a proposta deverá ser aprovada no colegiado até o fim do mês.

Segundo o parlamentar, as mudanças anunciadas na semana passada pelo governo atendem às expectativas da base aliada e devem reverter a posição de deputados que se manifestaram contra o projeto original enviado ao Congresso.

“O resultado é que hoje, nas conversas que estamos tendo, já constatamos um ambiente bem mais favorável à aprovação dessa necessária reforma”, disse.

Segundo ele, o relator da reforma, deputado Arthur Maia (PPS-BA) ainda está terminando de ouvir as bancadas, mas apresentará o seu relatório no próximo dia 18, o que possibilitará a votação, na comissão, até o dia 27 de abril.

Marun disse também estar “absolutamente convencido da possibilidade” de a reforma ser aprovada tanto no plenário da Câmara como do Senado ainda no primeiro semestre.

As alterações na proposta foram anunciadas na última quinta-feira, depois de o Grupo Estado lançar o Placar da Previdência mostrando que o governo não teria voto suficiente para aprovar o projeto original. O levantamento mais recente mostra 272 parlamentares contrários à proposta e apenas 100 a favor.

Entre os pontos que serão alterados estão a regra de transição, a aposentadoria rural, o Benefício de Prestação Continuada, as pensões e as aposentadorias especiais de professores e policiais.