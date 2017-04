Previdência ajudará a conter inflação e juros, diz Ilan

A reforma da Previdência será importante para conter a inflação e ajudar na queda dos juros, disse hoje (18) o presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, durante evento em São Paulo.

Segundo ele, as reformas estruturais em tramitação no Congresso são fundamentais para o bom desempenho da economia brasileira.

“No Brasil, várias reformas e ajustes aumentaram a confiança e reduziram a percepção de risco. A continuidade nessa direção, em especial com a aprovação da reforma da Previdência, será importante para a sustentabilidade da desinflação e da queda da taxa de juros estrutural da economia”, disse Goldfajn, que participou de um seminário promovido pelo banco Itaú.

De acordo com o presidente do BC, a aprovação das reformas econômicas aumentará a flexibilidade para a autoridade monetária reduzir ainda mais os juros, barateando o crédito e facilitando a retomada do crescimento.

“A flexibilização da política monetária no Brasil deve contribuir para a retomada do crescimento, complementada por outros esforços do governo. Quanto mais perseverarmos nas reformas e ajustes, mais rápida será a recuperação econômica, com geração de emprego e renda para os brasileiros”, acrescentou.

Segundo Goldfajn, o Banco Central tem tido sucesso em conter a inflação, que tem caído significativamente desde o fim do ano passado.

Ele reiterou a projeção de que a inflação oficial pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) feche o ano abaixo de 4,5%, o centro da meta.

Goldfajn citou o boletim Focus, pesquisa semanal com instituições financeiras feita pelo Banco Central, que aponta IPCA de 4,1% para 2017 e de 4,4% para 2018.

Taxa Selic

De acordo com o presidente do Banco Central, a inflação chegará ao ponto mais baixo no terceiro trimestre, subindo levemente perto do fim do ano.

A alta, no entanto, não comprometerá as projeções do Comitê de Política Monetária (Copom), que também aponta inflação oficial de 4,1% para 2017.

Segundo Goldfajn, o cenário atual permitirá que a taxa Selic (juros básicos da economia) caia para 8,5% ao ano em 2017.

Atualmente, a taxa está em 11,25% ao ano.

“Essa ida e volta da inflação mexe muito com indicadores mensais, mas não mexe para o ano nem para a política monetária”, disse.

“Em 2017, a taxa acumulada em 12 meses deve permanecer abaixo da meta.”