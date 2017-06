Prévia da confiança industrial aponta menor nível desde fevereiro

São Paulo – A prévia do Índice de Confiança da Indústria (ICI) apontou piora em junho para o menor nível desde fevereiro, em meio à crise política e com deterioração das expectativas, divulgou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta quinta-feira.

Após três altas seguidas, a preliminar do ICI recuou 2,3 pontos, atingindo 90 pontos neste mês, o que seria o menor nível desde os 87,8 pontos registrados em fevereiro.

A interrupção da recuperação da confiança no setor deve-se principalmente à piora nas perspectivas, com o Índice de Expectativas (IE) caindo 3,2 pontos, para 92,5 pontos.

O Índice da Situação Atual (ISA) também indica piora, com queda de 1,3 ponto, para 87,7 pontos.

A prévia do Nível de Utilização da Capacidade Instalada, por sua vez, mostra queda de 0,1 ponto percentual, chegando a 74,6 por cento.

O país vive momentos de incerteza diante da forte crise política, com o presidente Michel Temer sendo investigado por suspeita de obstrução de Justiça, organização criminosa e corrupção passiva.

Em abril, a produção industrial brasileira havia subido 0,6 por cento na comparação com o mês anterior, porém ainda insuficiente para garantir que já estava havendo recuperação mais consistente da atividade no início do segundo trimestre, segundo dados do IBGE.