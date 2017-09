Prévia da confiança industrial aponta 3ª alta seguida em setembro

São Paulo – A prévia do Índice de Confiança da Indústria (ICI) indicou ligeiro avanço em setembro diante de expectativas melhores, no terceiro mês seguido de alta.

A prévia do ICI avançou 0,1 ponto e chegou a 92,3 pontos em setembro, segundo dados divulgados nesta sexta-feira pela Fundação Getulio Vargas (FGV)

O Índice de Expectativas (IE) deve avançar 0,7 ponto, para 95,1 pontos, enquanto o Índice da Situação Atual (ISA) cairia 0,4 ponto, para 89,6 pontos.

Já para o Nível de Utilização da Capacidade Instalada da Indústria, o resultado preliminar de setembro indica queda de 0,1 ponto percentual, para 74 por cento.

Em julho a produção industrial do Brasil subiu 0,8 por cento, no melhor resultado para o mês em três anos, de acordo com dados do IBGE, indicando uma recuperação mais robusta do setor.

A economia vive um momento de juros baixos e inflação em queda, o que favorece o consumo e incentiva a indústria.