Prévia da confiança da indústria tem 2ª alta mensal consecutiva

São Paulo – A prévia do Índice de Confiança da Indústria (ICI) apontou melhora pelo segundo mês seguido em agosto, recuperando as perdas observadas em junho devido principalmente à melhora das expectativas.

A Fundação Getulio Vargas (FGV) informou nesta terça-feira que a prévia do ICI mostrou alta de 1,5 ponto e chegou a 92,3 pontos em agosto, depois de subir 1,3 ponto em julho. Assim, recuperou a queda de 2,8 pontos vista em junho.

De acordo com a FGV, o Índice de Expectativas (IE) aumentaria 1,9 ponto e chegaria a 95,3 pontos, enquanto o Índice da Situação Atual (ISA) subiria 0,9 ponto, para 89,3 pontos no mês.

Para o Nível de Utilização da Capacidade Instalada da Indústria, o resultado preliminar de agosto indica ainda queda de 1,0 ponto percentual para 73,7 por cento.

A economia brasileira vive um momento de inflação e juros baixos, o que favorece o consumo. Dados do Banco Central mostram que a economia cresceu mais do que o esperado em junho e terminou o segundo trimestre com crescimento, sinalizando uma recuperação gradual.

A piora nas metas fiscais para os próximos anos anunciada pelo governo não deve gerar impacto negativo na atividade econômica ou reverter as expectativas de recuperação gradual, de acordo com analistas.