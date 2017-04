Prévia da confiança da indústria indica leve melhora em abril

São Paulo – A prévia do Índice de Confiança da Indústria (ICI) apontou apenas ligeira melhora em abril, permanecendo no nível mais alto desde maio de 2014.

A preliminar do ICI atingiu 90,8 pontos depois de alta de 0,1 ponto em abril, de acordo com os dados divulgados nesta segunda-feira pela Fundação Getulio Vargas (FGV). O resultado final de março do ICI havia mostrado recuperação e indicado tendência de recuperação.

O resultado de abril da prévia do ICI mostrou tendências opostas em relação às expectativas e à avaliação sobre o cenário atual.

Enquanto o Índice de Expectativas (IE) indicou avanço de 0,5 ponto, para 93,6 pontos, o Índice da Situação Atual (ISA) recuou 0,3 ponto, para 88,2 pontos.

A FGV informou ainda que o Nível de Utilização da Capacidade Instalada ficou estável na prévia de abril em 74,4 por cento, nível ainda baixo em termos históricos.

Em fevereiro, a produção industrial no Brasil subiu 0,1 por cento sobre o mês anterior, segundo dados do IBGE, num resultado abaixo do esperado.