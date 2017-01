Presidente do México busca preservar acordo de livre comércio

Cidade do México – O presidente do México, Enrique Peña Nieto, disse nesta segunda-feira que deseja manter o comércio livre de tarifas sob o Acordo de Livre Comércio da América do Norte (Nafta) em conversações com o novo governo dos Estados Unidos.

O México também buscará imediatamente acordos bilaterais com países que fazem parte do acordo de livre comércio da Parceria Transpacífico (TPP, na sigla em inglês), disse Peña Nieto em um evento na Cidade do México.

Peña Nieto afirmou ainda que o país irá atuar mais próximo de Brasil, Argentina e outros países latino-americanos.

O presidente norte-americano, Donald Trump, quer renegociar o Nafta formado por México, Estados Unidos e Canadá e se retirar caso não haja um “acordo justo”, segundo o site da Casa Branca.

Nesta segunda-feira, Trump assinou decreto para retirar os EUA da Parceria Transpacífico.