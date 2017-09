Presidente do JPMorgan diz que bitcoin “é uma fraude”

Nova York – A bitcoin “é uma fraude” e vai entrar em colapso, disse Jamie Dimon, presidente-executivo do JPMorgan Chase nesta terça-feira, sobre a moeda digital.

Falando em uma conferência de investidores em Nova York, Dimon disse que “a moeda não irá funcionar. Vocês não podem ter um negócio em que as pessoas podem inventar uma moeda a partir do nada e achar que as pessoa que a estão comprando são realmente inteligentes”.

O executivo disse que se algum operador do JPMorgan estivesse negociando com a criptomoeda, “seria demitido em um segundo, por duas razões: é contra nossas regras e eles são estúpidos, e ambas as coisas são perigosas”.

Os comentários foram feitos à medida que a bitcoin, uma moeda virtual não lastreada por nenhum governo, mais do que quadruplicou de valor desde dezembro, para mais de 4.100 dólares.

A moeda permite que os usuários transfiram valor entre si ou paguem por produtos e serviços sem precisarem passar por bancos ou pelo sistema financeiro tradicional.

Dimon disse que se o fornecimento da moeda foi realmente limitado a 21 milhões de bitcoins, isso pode torná-la útil para traficantes de drogas e assassinos e pessoas em países com moedas excepcionalmente instáveis. Isso seria um “mercado limitado”, disse ele.

Bancos e outras instituições financeiras em grande parte se afastaram da bitcoin desde que ela emergiu, após a crise financeira internacional. Eles também estão preocupados com a associação inicial da moeda com crimes online e lavagem de dinheiro.

No entanto, o JPMorgan e muitos outros bancos investiram na tecnologia blockchain, que rastreia as transações com bitcoins. As instituições financeiras esperam que essa tecnologia possa ser adaptada para simplificar e reduzir os custos de processos como a liquidação de títulos e transferências internacionais de dinheiro.

Dimon previu grandes perdas para os compradores da bitcoin. “Não me peça para resumir. Ela pode chegar a 20 mil dólares antes disso acontecer. Eventualmente vai explodir”, disse Dimon. “Honestamente eu estou chocado que ninguém veja o que ela é.”