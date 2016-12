Presidente do BC japonês defende política de juros do país

São Paulo – O presidente do Banco do Japão, Haruhiko Kuroda, defendeu sua política de controle de curva de rendimentos nesta segunda-feira, dizendo que manteve as taxas de juros de longo prazo do Japão para acompanhar a tendência de alta dos rendimentos globais e estava ajudando a economia a superar a estagnação.

Kuroda também ignorou as críticas feitas por alguns acadêmicos de que sua meta de inflação de 2 por cento era muito ambiciosa para um país há muito em deflação, argumentando que banco central japonês pode ter suficiente munição política para afastar choques futuros.

Em discurso para um evento, Kuroda deu uma visão otimista sobre a economia global, dizendo que estava emergindo do marasmo após as atividades fabril e comercial terem sofrido.

“A economia global parece estar finalmente entrando em uma nova fase, colocando o legado negativo da crise financeira global para trás, embora ainda haja incerteza considerável”, disse ele.