Presidente chinês pede esforços para manter segurança financeira

Pequim – O presidente chinês, Xi Jinping, pediu na terça-feira mais esforços para evitar riscos sistêmicos e ajudar a manter a segurança financeira, de acordo com a agência oficial de notícias Xinhua.

Os líderes do país se comprometeram a mudar a ênfase para enfrentar os riscos financeiros e as bolhas de ativos que, segundo analistas, representam uma ameaça à segunda maior economia do mundo se não forem bem administrados.

“A segurança financeira é uma parte importante da segurança nacional e uma base importante para o desenvolvimento estável e saudável da economia”, disse Xi segundo a Xinhua.

“O desenvolvimento financeiro da China está enfrentando muitos riscos e desafios devido à influência de fatores econômicos internacionais e domésticos”, disse Xi, acrescentando que os riscos financeiros do país ainda estão sob controle.

O efeito dos ajustes de políticas monetária e fiscal em outros países pode ter um impacto sobre a segurança financeira da China, disse o presidente, sem dar detalhes.

A China tem que afastar os riscos financeiros sistêmicos e os reguladores devem fortalecer a supervisão financeira e aumentar a inspeção coordenada das principais instituições financeiras, afirmou.