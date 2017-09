Prejuízo nas Antilhas francesas por Irma e Maria chega a € 1,2 bi

Paris – Os danos causados em bens segurados nas Antilhas francesas pela passagem dos furacões Irma e Maria somaram um prejuízo 1,2 bilhão de euros (R$ 4,5 bilhões), segundo os cálculos provisórios das companhias de seguro.

Os números foram divulgados nesta sexta-feira em um comunicado do ministro de Economia e Finanças da França, Bruno Le Maire, que se reuniu com a Federação Francesa de Seguros (FFA) e com as principais companhias envolvidas, que se comprometeram a facilitar os procedimentos para a gestão dos danos.

O ciclone Irma atingiu particularmente as ilhas de Saint Martin (da qual parte do território pertence à França) e Saint Barth – que sofreram danos catastróficos que causaram a morte oficialmente de pelo menos 11 pessoas e vários desaparecidos -, enquanto Maria passou por Martinica e, sobretudo, Guadalupe (onde foram contabilizados dois falecidos).

A FFA se comprometeu a informar a declaração dos danos por telefone, internet ou carta, bem como a estender o prazo para fazê-lo até o dia 15 de outubro para Irma e até 30 de outubro para Maria.

Também se comprometeu a mostrar “compreensão” sobre os meios para avaliar os danos e pagar um adiantamento aos que tiveram suas casas destruídas.