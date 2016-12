Preços do aço e do minério de ferro na China sobem por compras

Pequim – Os contratos futuros do vergalhão de aço e do minério de ferro na China subiram nesta quarta-feira, com sinais de compras técnicas e negócios de barganha estimulando a recuperação após um período de vendas generalizadas.

O movimento técnico e as compras de barganha compensaram preocupações com uma demanda sazonal mais lenta.

O contrato de vergalhão mais ativo para entrega em maio na Bolsa de Futuros de Xangai subiu 3 por cento, para fechar a 3.015 iuanes (433,53 dólares) por tonelada.

A mínima de um mês de 2.846 iuanes por tonelada, atingida na segunda-feira, marcou o patamar de suporte do mercado, impulsionando compras de barganha.

O minério de ferro da Bolsa de Dalian subiu 2,6 por cento, para 564 iuanes por tonelada.

“É difícil dizer quanto tempo vai durar ou até onde poderia ir, uma vez que a recuperação não é suportada por fatores fundamentais e é em grande parte impulsionada pelo lado técnico”, disse Liu Xinwei, analista siderúrgico da Sublime Info.

As usinas de aço normalmente reduzem sua produção à medida que a indústria da construção desacelera durante os meses de inverno e antes do feriado do Ano Novo Lunar Chinês no final de janeiro.

Os mercados futuros de carvão de coque da Bolsa de Dalian avançaram 1,8 por cento, para 1.183,5 iuanes por tonelada, depois de caírem para a mínima desde 18 de outubro na terça-feira.