Preços de gasolina, diesel e etanol caem nos postos, diz ANP

Rio de Janeiro – Os preços médios da gasolina, do diesel e do etanol vendidos nos postos do Brasil caíram nesta semana, apontaram dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), publicados nesta sexta-feira.

O preço médio da gasolina caiu 0,33 por cento, nesta semana ante semana anterior, para 3,621 reais por litro, enquanto o etanol, seu concorrente nas bombas, caiu 0,6 por cento, no mesmo período, para 2,593 reais por litro.

Já o diesel caiu 0,2 por cento na mesma comparação para 3,020 reais por litro.