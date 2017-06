Preços ao produtor na China desaceleram a 5,5% em maio

Pequim – A inflação dos preços ao produtor na China desacelerou pelo terceiro mês seguido em maio diante da queda dos preços das matérias-primas, sinalizando um enfraquecimento na atividade econômica conforme os lucros se reduzem com a menor demanda doméstica e o aumentos dos custos de financiamento.

O índice de preços ao produtor da China avançou 5,5 por cento em maio ante o ano anterior, informou nesta sexta-feira a Agência Nacional de Estatísticas, contra avanço esperado de 5,7 por cento e taxa de 6,4 por cento em abril.

“Projetamos que as pressões de preços continuarão a diminuir uma vez que a atividade econômica desacelera, decepcionando as esperanças de um período sustentado de reflação que ajudaria a reduzir o peso da dívida corporativa”, disse Julian Evans-Pritchard, economista do Capital Economics, em nota a clientes.

O renascimento da indústria de aço da China tem sido um importante motor da segunda maior economia do mundo nos últimos trimestres, ajudando a gerar o crescimento de lucro mais forte em anos e dando um impulso reflacionário no setor industrial global.

Agora, entretanto, o oposto pode ser verdade já que a desaceleração dos preços na porta das fábricas na China parece estar provocando leituras benignas de inflação nos Estados Unidos e na Europa.

Em maio, o índice de preços ao consumidor chinês subiu 1,5 por cento sobre o ano anterior, acelerando de 1,2 por cento em abril e em linha com as expectativas do mercado.

Os preços dos alimentos, maior componente do índice de preços ao consumidor, caíram 1,6 por cento, contra queda de 3,5 por cento em abril.