Preço de imóvel residencial sobe 0,7% em um ano, diz FipeZap

Sâo Paulo – O preço médio de venda de imóveis residenciais em 20 cidades brasileiras ficou estável em 7.696 reais por metro quadrado em abril, mas acumula alta de 0,69 por cento em 12 meses, mostrou pesquisa da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) em parceria com o portal Zap.

Conforme o levantamento, nove dos 20 municípios analisados apresentaram queda no valor médio do metro quadrado residencial ante março, sendo Fortaleza (-0,54 por cento), Rio de Janeiro (-0,4 por cento), Niterói (-0,36 por cento) e Recife (-0,29 por cento) os que registraram as maiores baixas.

Em um ano, Goiânia é a cidade que apresentou o maior recuo nominal de preço (-3,5 por cento), seguida por Niterói (-2,48 por cento), Rio de Janeiro (2,07 por cento), Fortaleza (-1,55 por cento), Distrito Federal (-1,18 por cento) e Recife (-0,22 por cento).

Considerando a inflação de 0,2 por cento projetada pelo Boletim Focus do Banco Central para o mês de abril, o valor médio do metro quadrado residencial acumulou queda real de 3,32 por cento nos últimos 12 meses, de acordo com o FipeZap.

Ainda segundo a pesquisa, Rio de Janeiro continuou liderando o ranking de cidades com imóveis residenciais mais caros, com uma média de 10.180 reais por metro quadrado. São Paulo apareceu na segunda posição, com 8.680 reais por metro quadrado.

Na outra ponta, os destaques entre os municípios mais baratos foram Contagem (MG) (3.519 reais) e Goiânia (4.106 reais).