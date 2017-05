Preço da gasolina interrompe quedas após reajuste da Petrobras

Rio de Janeiro – O preço médio da gasolina nos postos do Brasil subiu nesta semana após a Petrobras aumentar o preço do combustível fóssil nas refinarias em 21 de abril, enquanto o diesel também aumentou e o etanol recuou, publicou agência reguladora do setor de petróleo (ANP) nesta sexta-feira.

O preço médio da gasolina subiu 0,13 por centro nesta semana ante a semana anterior, para 3,631 reais por litro, interrompendo uma série de quedas que levou a média semanal de preços a uma mínima de mais de um ano e quatro meses na semana passada.

Já o etanol hidratado caiu 0,15 por cento nesta semana, para 2,611 reais por litro, segundo a ANP, diante de um número maior de usinas em operação neste início da moagem de cana no centro-sul do Brasil.

O preço do diesel na bomba, por sua vez, subiu 0,1 por cento a 3,015 reais por litro.

Em seu último reajuste, a Petrobras decidiu aumentar o preço do diesel nas refinarias em 4,3 por cento e o da gasolina em 2,2 por cento, em média.

Segundo a Petrobras, a decisão deveu-se principalmente à elevação dos preços dos derivados nos mercados internacionais, além de ajustes na competitividade no mercado interno.