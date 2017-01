Por gripe aviária, EUA tentam exportar ovos para Coreia do Sul

Chicago – Funcionários dos Estados Unidos estão buscando urgentemente um acordo com a Coreia do Sul que permita a importação de ovos norte-americanos, para que os criadores possam lucrar com a escassez causada pelo pior surto de gripe aviária da história do país asiático.

Os dois lados estão negociando os termos de potenciais embarques, depois que a Coreia do Sul suspendeu a importação de ovos norte-americanos quando os EUA lutaram com seu próprio surto de gripe aviária no ano passado, de acordo com o Departamento de Agricultura dos EUA.

Se um acordo for alcançado, as remessas dos EUA poderiam trazer algum alívio para os sul-coreanos, que enfrentaram o aumento dos preços dos ovos e o racionamento desde o início do surto no mês passado.

As remessas de ovos também ajudariam os agricultores dos EUA a lidar com o excesso de oferta que está levando à queda dos preços.