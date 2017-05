PMI industrial na China mantém ritmo de crescimento em maio

O crescimento no setor industrial da China manteve o ritmo em maio na comparação com o mês anterior, mostrou uma pesquisa oficial divulgada nesta quarta-feira, superando as expectativas e num sinal reconfortante de que a segunda maior economia do mundo não está perdendo impulso depois de uma sólida performance no primeiro trimestre.

O Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês) ficou em 51,2 em maio, ante 51,2 no mês anterior, e acima da marca de 50 pontos que separa o crescimento da contração mensalmente.

Os analistas consultados pela Reuters previram uma leitura de 51,0.