PMI industrial da zona do euro cresce em agosto por demanda forte

A atividade industrial da zona do euro acelerou em agosto, registrando o aumento mais rápido nas encomendas para exportação desde fevereiro de 2011 apesar do fortalecimento da moeda, mostrou a pesquisa Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês).

Junto com evidências de aumento do poder de precificação para as empresas, os dados podem aumentar a confiança no Banco Central Europeu para fazer planos e ir em frente com eles para reduzir seu programa de compra de ativos ainda neste ano.

O PMI de indústria do IHS Markit para a zona do euro subiu a 57,4 em agosto, em linha com a leitura preliminar e acima dos 56,6 de julho.

O dado igualou o resultado de junho, que foi o mais alto desde abril de 2011 e bem acima da marca de 50 que separa crescimento de contração.

Forte crescimento da indústria foi registrado em todas as principais economias da zona do euro, com a atividade industrial da Alemanha também tendo o melhor resultado desde o início de 2011.

“A impressionante recuperação da indústria da zona do euro retomou força em agosto, com o aumento no verão da atividade industrial sugerindo que a alta da produção de bens sustentará outra forte leitura do PIB no terceiro trimestre”, disse Chris Williamson, economista-chefe do IHS Markit.

“Os produtores na região estão se beneficiando do aumento da demanda doméstica uma vez que a recuperação econômica ganha força, bem como do aumento das exportações.”

O índice que mede a produção saltou para 58,3 de 56,5 em julho e preliminar de 58,1.