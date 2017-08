PMI empresarial da zona do euro mantém crescimento em agosto

A indústria da zona do euro registrou em agosto o melhor ritmo de crescimento em seis anos e meio, compensando o desempenho mais fraco do setor de serviços em sete meses e mantendo a atividade geral em uma trajetória estável, mostrou nesta quarta-feira a pesquisa Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês).

O PMI Composto do IHS Markit subiu em agosto para 55,8 de 55,7 em julho, ligeiramente acima da expectativa em pesquisa da Reuters de 55,5 e acima da marca de 50 que separa crescimento de contração.

A indústria cresceu no ritmo mais forte desde abril de 2011, com base no melhor desempenho das novas encomendas para exportação desde fevereiro daquele ano. O PMI da indústria atingiu 57,4 de 56,6 em julho, contra expectativa de 56,3.

Mas o PMI de serviços caiu a 54,9 de 55,4, nível mais fraco em sete meses, junto com a desaceleração no crescimento das novas encomendas.

Os dados indicam crescimento econômico na zona do euro de 0,5 por cento entre julho e setembro, contra 0,6 por cento no trimestre anterior, de acordo com o IHS Markit.