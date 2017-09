PMI empresarial da zona do euro encerram 3º tri com força

Londres – As empresas privadas da zona do euro encerraram o terceiro trimestre com um crescimento muito mais forte do que o esperado, uma vez que o setor industrial teve em setembro o melhor mês desde o início de 2011, mostrou nesta sexta-feira a pesquisa Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês).

Esse crescimento, junto com as crescentes pressões inflacionárias, deve aumentar as expectativas de que o Banco Central Europeu anunciará no próximo mês planos para reduzir seus gastos mensais com o afrouxamento quantitativo.

O PMI Composto do IHS Markit da zona do euro para setembro subiu para 56,7 de 55,7 em agosto, acima da marca de 50 que separa crescimento de contração.

A leitura de setembro ficou acima de todas as expectativas em pesquisa da Reuters, cuja mediana era de queda para 55,5.

“Foi um super desempenho da indústria. Estamos bem posicionados para um quarto trimestre forte…nesta retomada generalizada”, disse Chris Williamson, economista-chefe do IHS Markit.

O PMI do setor industrial foi a 58,2 de 57,4, contra expectativa de queda para 57,1 e chegando à leitura mais alta desde fevereiro de 2011.

As empresas do setor de serviços também tiveram um mês muito melhor do que o esperado, com o PMI indo a 55,6. A pesquisa da Reuters mostrava que a expectativa era de que o índice permanecesse na marca de agosto de 54,7.