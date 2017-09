PMI do setor de serviços na zona do euro desacelera em agosto

Londres – O crescimento do setor de serviços da zona do euro desacelerou para o menor patamar em sete meses em agosto, mostrou a pesquisa Índice Gerente de Compras (PMI, na sigla em inglês) divulgada nesta terça-feira, fazendo com que o indicador composto fechasse o mês praticamente estável.

O PMI de serviços da região, compilado pelo IHS Markit, recuou a 54,7 no mês passado, sobre 55,4 de julho, menor ritmo em sete meses, mas ainda foi uma das melhores taxas de crescimento em mais de seis anos. A marca de 50 separa crescimento de contração.

Já o PMI composto da zona do euro manteve-se em 55,7 em agosto, ligeiramente abaixo da estimativa anterior de 55,8.