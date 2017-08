PMI da indústria da China acelera inesperadamente em agosto

Pequim – O crescimento do setor industrial da China acelerou inesperadamente em agosto, sugerindo que a segunda maior economia do mundo ainda está expandindo a uma taxa saudável apesar do aumento dos custos de financiamento e da desaceleração do mercado imobiliário.

O Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês) oficial da indústria da China divulgado nesta quinta-feira subiu para 51,7 em agosto de 51,4 no mês anterior, contra expectativas de economistas de uma leve queda.

A produção, novas encomendas totais e expectativas de negócios aumentaram, enquanto uma pesquisa separada da indústria mostrou que a atividade no setor siderúrgico expandiu no ritmo mais rápido desde abril de 2016 graças a um impulso da construção liderado pelo governo.

Em particular, uma forte aceleração nos preços de insumos é uma boa notícia para os lucros das empresas de recursos básicos e para os investimentos nos próximos meses, disse a ANZ.

“A recuperação direcionada pelos preços continuará ao menos no terceiro trimestre”, disse Raymond Yeung, economista-chefe do ANZ.

“Do lado da demanda, os gastos com infraestrutura e investimentos em ativo fixo continuam a se manter (em níveis decentes)…não vejo motivo para uma forte contração mesmo após o quarto trimestre deste ano.”

Pesquisa oficial separada sobre o setor de serviços da China mostrou que a expansão desacelerou para 53,4 em agosto de 54,5 em julho, ritmo mais fraco de crescimento desde maio de 2016, mas ainda acima da marca de 50 que separa crescimento de contração.

Os líderes da China estão contando com o crescimento no setor de serviços e do consumo para reequilibrar o modelo de crescimento econômico e deixar para trás a forte dependência de investimentos e exportações.