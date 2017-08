Plenário da Câmara inicia discussão da MP da TLP

Brasília – A Câmara dos Deputados iniciou na noite desta quarta-feira a discussão da medida provisória que cria a Taxa de Longo Prazo (TLP), que balizará o custo dos financiamentos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Aprovada na manhã desta quarta-feira pela comissão mista responsável por sua análise prévia, a MP faz parte do esforço do governo em busca do reequilíbrio de suas contas públicas.

Anunciada em março passado, a TLP vai reduzir o subsídios e ajudar o governo a reequilibrar as contas públicas. A nova taxa será composta pela variação da inflação medida pelo IPCA e por taxa de juros real prefixada mensalmente de acordo com o equivalente ao rendimento real das Notas do Tesouro Nacional-Série B (NTN-B).

Antes de iniciar a discussão da MP, deputados analisavam Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que trata de mudanças no sistema eleitoral e cria um fundo de financiamento de campanhas com recursos públicos.