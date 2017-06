Plano Safra terá recursos suficientes, diz secretário

São Paulo – O Plano Safra 2017/18 da agricultura empresarial, que será anunciado na próxima semana, terá recursos robustos, suficientes para atender inclusive às indústrias, com taxas de juros compatíveis com o momento de aperto econômico no Brasil, disse o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Neri Geller.

“Tivemos discussões bastante acaloradas (para a elaboração do plano), no sentido de mostrarmos como a produção é importante. Nem tudo conseguimos atender, mas podem ficar bastante tranquilos que os volumes vão ser bastante robustos, vão ser suficientes para atender as indústrias, inclusive com taxas de juros razoáveis, compatíveis com este momento”, afirmou Geller na abertura do seminário Perspectivas para o Agribusiness 2017 e 2018, nesta quinta-feira.

Na véspera, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, afirmou que os recursos ficarão praticamente estáveis ante o plano anterior, em torno de 185 bilhões de reais, com uma queda nas taxas de juros de um ponto percentual.