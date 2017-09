PIB tem segunda alta trimestral após dois anos de retração

A economia brasileira cresceu 0,2% no segundo trimestre de 2017 em relação ao primeiro, quando havia obtido seu primeiro resultado positivo após dois anos de contração, informou nesta sexta-feira o IBGE.

A estimativa média de 18 analistas consultados pelo jornal Valor Econômico era de um crescimento trimestral nulo (0%).

Após os dois trimestres seguidos de crescimento, a economia sai oficialmente da pior recessão de sua história, com uma contração de 3,8% em 2015 e de 3,6% em 2016.

Na comparação com o segundo trimestre de 2016, o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) no período abril-junho foi de 0,3%, informou a IBGE.

No primeiro trimestre, o PIB de Brasil surpreendeu com um crescimento de 1% em relação ao período anterior, impulsionado principalmente pela forte expansão (de mais de 13%) do setor agrícola.

No exercício abril-junho, o principal motor da economia foi o setor dos serviços, que representa mais de dois terços na composição do PIB, com um aumento trimestral de 0,6% (frente a um crescimento nulo no primeiro trimestre).

A indústria recuou 0,5% (+0,9% no primeiro trimestre) e o setor agrícola, depois da super colheita que assegurou seus resultados no começo do ano, ficou estagnado (0%).