PIB sobe 1% no 1º trimestre após 8 quedas seguidas, informa IBGE

São Paulo – O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil cresceu 1% no 1º trimestre de 2017 em relação ao 4º trimestre de 2016 na série com ajuste sazonal, informou hoje o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Foi a primeira alta nessa medida após 8 trimestres seguidos de queda. Na comparação com o 1º trimestre de 2016, o PIB caiu 0,4%.

No acumulado dos quatro trimestres até o primeiro trimestre de 2017, o PIB teve queda de 2,3% em relação aos quatro trimestres imediatamente anteriores.

O resultado veio na linha do que estava sendo projetado pelo mercado. Uma média de 25 projeções compiladas pela Bloomberg News previa 1% de alta, assim como o Ibre/FGV. Já o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, vinha projetando alta de 0,7%.

O resultado de hoje dá força ao discurso do presidente Michel Temer de que a economia está em um ponto de inflexão e que a mais longa e profunda recessão da história brasileira acabou.

Setores

O resultado foi puxado pela Agropecuária, que cresceu 13,4% em relação ao trimestre anterior e 15,2% em relação ao mesmo período de 2016.

Já a Indústria subiu 0,9% em relação ao trimestre anterior, mas ainda acumula queda de 1,1% na comparação anual.

Os Serviços ficaram estagnados na comparação trimestral mas tiveram queda de 1,7% em relação a 2016.

Todas as outras principais medidas continuam em queda. O consumo das famílias, por exemplo, teve queda de 0,1% no trimestre e de 1,9% em relação a 2016.

“Esse resultado pode ser explicado pelo comportamento dos indicadores de crédito e mercado de trabalho ao longo do período”, diz o comunicado.

A formação bruta de capital fixo, que mede o investimento na economia, caiu 1,6% na comparação trimestral e 3,7% na comparação anual.

A taxa de investimento como proporção da economia caiu mais de um ponto percentual em um ano: foi de 16,8% no primeiro trimestre de 2016 para 15,6% no primeiro trimestre de 2017.

Já a taxa de poupança teve um movimento contrário e em um ano foi de 13,9% para 15,7% do total do PIB.

As exportações subiram 1,9% enquanto as importações subiram 9,8%, outro sinal de recuperação econômica.

Período de comparação PIB 1º Tri 2017 / 4º tri 2016 1,0% 1º Tri 2017 / 1º Tri 2016 -0,4% Acumul. 4 tri / Acumul. 4 tri anteriores -2,3% Valores correntes no ano (R$ bilhões) 1.594,5