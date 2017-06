PIB reflete política econômica dos últimos 12 meses, diz Dyogo

O ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, atribuiu o crescimento de 1% no PIB do primeiro trimestre ao “conjunto de ações de política econômica que tem sido implementado nos últimos doze meses”. Em nota, Dyogo destacou o avanço das reformas econômicas no Congresso Nacional.

“Esse PIB se soma a outros números positivos que demonstram que a recuperação econômica está em curso e que terá continuidade nos próximos trimestres”, afirmou.

Dyogo ressaltou que houve recuperação nos três setores agregados da economia, com alta de 13,4% no setor agrícola pelo lado da oferta, e de 4,8% no setor exportador, pelo lado da demanda, crescimento da indústria de 0,9% e recuperação do setor de serviços de uma taxa negativa de 0,7% para uma taxa neutra.