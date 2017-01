PIB espanhol cresce 0,7% no 4º trimestre

Madri – O Produto Interno Bruto (PIB) da Espanha cresceu 0,7% no quarto trimestre de 2016 ante o terceiro e registrou expansão anual de 3%, de acordo com dados preliminares divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

O resultado trimestral veio em linha com a previsão de analistas consultados pela Dow Jones Newswires. No terceiro trimestre, o PIB espanhol também mostrou acréscimo de 0,7% ante os três meses anteriores. No primeiro e segundo trimestres, a taxa de crescimento foi de 0,8%.

A prévia do PIB sugere que a Espanha teve expansão de 3,2% em 2016, repetindo o desempenho do ano anterior e exibindo uma das maiores taxas na União Europeia.

No ano passado, a economia espanhola foi impulsionada por criação de empregos e gastos dos consumidores.

Para 2017, economistas preveem uma desaceleração do crescimento, uma vez que os benefícios da geração de postos de trabalho, da inflação baixa e do crédito barato diminuam.

Fonte: Dow Jones Newswires.