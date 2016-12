PIB dos EUA cresce à taxa anualizada de 3,5% no 3º tri

Washington – A economia dos Estados Unidos cresceu em ritmo mais forte do que se previu anteriormente no terceiro trimestre, segundo dados finais publicados hoje pelo Departamento do Comércio.

Entre julho e setembro, o Produto Interno Bruto (PIB) norte-americano teve expansão anualizada de 3,5%, mostrou a terceira e última estimativa do dado, que é o mais forte em dois anos e superou a previsão de analistas, de +3,3%. A segunda leitura havia apontado crescimento de 3,2%.

O último resultado do PIB mostra significativa aceleração ante o segundo trimestre (+1,4%) e o primeiro trimestre (+0,8%).

Os EUA, porém, vêm se expandindo num ritmo de cerca de 2% desde o fim da recessão em 2009, exibindo a menor taxa de crescimento desde pelo menos 1949.

Os números finais mostram que os gastos com consumo, que representam cerca de dois terços do PIB, avançaram à taxa anualizada de 3% no terceiro trimestre, ante cálculo anterior de +2,8%, mas ainda bem abaixo do aumento de 4,3% visto nos três meses anteriores.

Já os gastos de empresas subiram 1,4% no terceiro trimestre, resultado bem superior à estimativa anterior, de +0,1%. Fonte: Dow Jones Newswires.