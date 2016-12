PIB dos Estados Unidos registra aumento de 3,5% no 3º trimestre

Washington – O Produto Interno Bruto (PIB) americano cresceu a um ritmo anual de 3,5% no terceiro trimestre do ano, três décimos a mais do que o calculado no final de novembro, informou nesta quinta-feira o Departamento de Comércio.

Os analistas não eram tão otimistas e previam um crescimento de 3,3%, no entanto, asseguram que este ritmo de crescimento é difícil de manter para o último trimestre, para o qual preveem cerca de 2,2%.

A economia começou o ano com um crescimento frágil, de apenas 0,8% entre janeiro e março, que foi se acelerando paulatinamente até 1,4% do segundo trimestre e 3,5% do terceiro, o crescimento mais forte no país desde 2014.

A despesa do consumidor, que acrescentou 2 pontos percentuais ao PIB, aumentou a uma taxa anual de 3 %, acima da estimativa anterior de 2,8%.

Os investimentos das empresas aumentaram a uma taxa revisada de 1,4%, muito mais forte que a estimativa anterior de um aumento de 0,1%.

As compras dos lares, que representam quase 70% da economia, cresceram a uma taxa anual de 3%, acima dos 2,8% calculados anteriormente.

Essa mudança refletiu principalmente em uma maior despesa em serviços ao incorporar os novos dados disponíveis do Escritório do Censo, segundo o relatório.

As estimativas das contribuições ao crescimento por comércio e estoques mudaram pouco.

Os dois componentes mais voláteis do PIB, as denominadas vendas finais aos compradores nacionais, aumentaram a uma taxa de 2,1%, em comparação com a estimativa prévia de um ritmo de 1,7%.