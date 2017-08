PIB do Reino Unido no 2º tri sobe 0,3% sobre trimestre anterior

Londres – O crescimento do Produto Interno Bruto do Reino Unido no segundo trimestre foi confirmado em 0,3 por cento na comparação trimestral e em 1,7 por cento na base anual, representando o início mais fraco de ano desde 2012.

“A expansão do PIB desacelerou acentuadamente no primeiro semestre do ano”, afirmou o estatístico da Agência Nacional de Estatísticas Darren Morgan.

“Os gastos das famílias cresceram de forma frágil, com a libra mais fraca afetando os orçamentos familiares”, completou.

Os gastos das famílias britânicas cresceram no ritmo mais fraco desde o final de 2014 nos três meses até junho, uma vez que o efeito da libra mais fraca desde a votação do Brexit no ano passado pesou sobre o poder de compra da população.