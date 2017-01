PIB do Reino Unido cresce 2% em 2016

Londres – O Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido subiu 2% em 2016, dois décimos menos que em 2015, enquanto aumentou 0,6% no último trimestre do ano passado, logo depois do referendo no qual o sim para o “Brexit” foi o vencedor.

O Escritório Nacional de Estatísticas (ONS, na sigla em inglês), cujos dados são preliminares, informou nesta quinta-feira que o crescimento do PIB entre outubro e dezembro de 2016 foi igual ao trimestre anterior.

Em termos anuais, o PIB subiu 2% em 2016, contra 2,2% em 2015 e 3,1% em 2014, acrescentou a ONS, cujos números são divulgados sete meses depois que os britânicos votaram a favor da saída do Reino Unido da União Europeia.