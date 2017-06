PIB do Peru cresce 0,17% em abril na comparação anual

Lima – A economia do Peru registrou crescimento de 0,17% no mês de abril na comparação com o mesmo período do ano passado, informou hoje o Instituto de Estatísticas do Peru (INEI).

Este é o menor crescimento registrado para um mês desde julho de 2009, quando houve contração. Segundo o comunicado, a produção manufatureira teve recuo de 2,25%, enquanto a construção teve contração de 8,0%. O setor de varejo teve queda de 0,56%.

A economia do Peru tem sido prejudicada por atrasos nos projetos de infraestrutura do país, afetados por fortes enchentes no primeiro trimestre. Economistas acreditam que o Produto Interno Bruto (PIB) vá crescer entre 2,5% e 3,0% em 2017, de 3,9% no ano anterior. Fonte: Dow Jones Newswires.