PIB do Japão tem crescimento anualizado de 2,2% no 1º trimestre

Tóquio – A economia do Japão cresceu a uma taxa anualizada de 2,2 por cento de janeiro a março, no quinto trimestre consecutivo de expansão, liderada por exportações sólidas e consumo privado, mostraram dados do governo japonês na quinta-feira (horário local).

A leitura preliminar do Produto Interno Bruto (PIB) do primeiro trimestre foi maior do que estimativa mediana de aumento de 1,7 por cento em uma pesquisa da Reuters com economistas.

Em relação ao trimestre anterior, o PIB de janeiro a março cresceu 0,5 por cento, contra um aumento de 0,4 por cento esperado por economistas.

No quatro trimestre de 2016, o PIB do Japão cresceu a uma taxa anualizada de 1,4 por cento, de acordo com dados revisados divulgados pelo governo.