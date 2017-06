PIB do Brasil cresce no 1º trimestre e país abandona a recessão

São Paulo / Rio de Janeiro – O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil cresceu 1 por cento no primeiro trimestre deste ano sobre os três meses anteriores, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira, resultado em linha ao esperado.

Com isso, o país encerrou dois anos seguidos de recessão, a mais longa da história. Sobre o primeiro trimestre de 2016, no entanto, o PIB encolheu 0,4 por cento nos três primeiros meses deste ano. Pesquisa da Reuters apontava que a economia cresceria 1 por cento entre janeiro e março na comparação com o trimestre anterior e mostraria queda de 0,5 por cento sobre o primeiro trimestre de 2016.

