PIB do 1º tri deve ter expansão de cerca de 0,7%, diz Meirelles

São Paulo – O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou nesta segunda-feira que o Produto Interno Bruto (PIB) do primeiro trimestre deve mostrar crescimento de cerca de 0,7 por cento ante os três últimos meses de 2016.

O PIB do primeiro trimestre será divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na quinta-feira.

De acordo com o ministro, na comparação com o primeiro trimestre do ano passado, o crescimento deve ficar entre 2,5 por cento e 3 por cento.

Se a projeção de Meirelles se confirmar, a economia brasileira terá saído de uma recessão que se arrastou por dois anos.

Os analistas consultados pelo Banco Central, segundo o relatório Focus, estimam que a economia brasileira deve crescer 0,49% este ano e 2,48 por cento no ano que vem.

Em conversa com jornalistas estrangeiros, o ministro também afirmou que não existe um plano B para aprovar a reforma da Previdência por decreto.

A reforma da Previdência é fundamental para colocar as contas públicas em ordem. A aprovação da medida, no entanto, deve atrasar no Congresso por causa da crise política que atinge em cheio o governo Michel Temer.

Segundo o ministro, do ponto de vista fiscal, não importa muito se a reforma da Previdência for aprovada neste ano ou no próximo.