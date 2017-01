PIB da França cresce 0,4% no 4º trimestre, como previsto

Paris – O Produto Interno Bruto (PIB) da França cresceu 0,4% no quarto trimestre de 2016 ante os três meses anteriores, segundo dados preliminares divulgados hoje pelo instituto de estatísticas francês, o Insee.

O avanço, que veio em linha com o previsto por analistas consultados pela Dow Jones Newswires, mostra que a economia francesa ganhou força no fim do ano passado, uma vez que o PIB do país havia mostrado expansão de apenas 0,2% no terceiro trimestre, depois de registrar leve contração no segundo trimestre.

O Insee atribuiu o resultado do quarto trimestre a um aumento nos gastos dos consumidores e a uma forte recuperação nos investimentos de empresas.

Na comparação anual, o PIB da França teve expansão de 1,1% entre outubro e dezembro, também em linha com a projeção do mercado.

Fonte: Dow Jones Newswires.