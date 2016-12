PIB da França cresce 0,2% no 3º trimestre

Paris – A economia francesa cresceu 0,2 por cento no terceiro trimestre deste ano, após ter encolhido 0,1 por cento nos três meses anteriores, informou a agência nacional de estatísticas INSEE nesta sexta-feira, confirmando a estimativa prévia.

O INSEE informou que as margens de lucro das empresas ficaram estáveis em 31,5 por cento no período, enquanto a taxa de poupança das famílias também permaneceu estável em 20,4 por cento.

A dívida nacional da França caiu para o equivalente a 97,6 por cento do Produto Interno Bruto no final do trimestre, frente a 98,5 por cento no trimestre anterior, informou o INSEE.