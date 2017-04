PIB da China sobe 6,9% no 1º tri, acima da previsão dos analistas

A economia chinesa cresceu 6,9% no primeiro trimestre de 2017 em relação ao mesmo período do ano passado, informou nesta segunda-feira (17) o Bureau Nacional de Estatísticas do país.

Analistas consultados pelo jornal The Wall Street Journal esperavam, na média, um avanço de 6,8% no PIB.

O resultado é superior à meta anual de crescimento, de 6,5%, e à expansão registrada no último trimestre de 2016, de 6,8%. Também é o ritmo mais acelerado de crescimento registrado desde o terceiro trimestre de 2015.

Desde então, o governo chinês adotou políticas para estimular a economia, que parecem estar funcionando. Pequim tornou o crédito mais fácil e acelerou os gastos públicos.