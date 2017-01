Petróleo pode impulsionar núcleo da inflação na zona do euro

Viena – O núcleo da inflação na zona do euro não aumentou de forma significativa, mas a alta nos preços da energia podem acabar provocando um impulso, afirmou nesta terça-feira o membro do Conselho do Banco Central Europeu (BCE) Ewald Nowotny.

“A inflação está aumentando de forma substancial, mas o núcleo não muito, e isso se deve por enquanto, principalmente, aos efeitos da alta dos preços do petróleo e da energia”, disse Nowotny em uma conferência em Viena.

“A alta dos preços do petróleo no fim pode influenciar o núcleo da inflação, mas isso é algo que pode levar um tempo”, disse ele, acrescentando que o Conselho teve uma “discussão bastante cautelosa” sobre a questão em sua última reunião.