Petróleo fecha em queda nesta terça-feira

São Paulo – Os contratos futuros do petróleo fecharam em queda, nesta terça-feira, 30, em meio a dúvidas persistentes sobre o efeito prático da extensão do acordo da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) no alívio dos excedentes globais da matéria-prima.

Na Nymex, em Nova York, o petróleo para julho fechou em queda de 0,28%, a US$ 49,66 por barril. Já o Brent para agosto caiu 0,76%, a US$ 52,24 por barril na ICE, em Londres.

A Opep e outros grandes produtores, incluindo a Rússia, anunciaram na quinta-feira a extensão do acordo de corte de produção para até março de 2018.

Mas alguns traders e investidores estavam esperançosos de que o grupo prometeria cortes ainda maiores, e os preços recuaram.

“O mercado está esperando uma outra surpresa”, disse Emily Ashford, diretora de pesquisa de energia da Standard Chartered.

Desde a reunião, os preços de petróleo tiveram alguma recuperação, mas os participantes do mercado ainda estão avaliando se a Opep foi longe o bastante.

Analistas do Goldman Sachs reduziram a estimativa para os preços do petróleo neste ano e preveem uma média de US$ 52,92 por barril na Nymex ante US$ 54,80, na estimativa passada.

Os analistas dizem que os contratos futuros do petróleo têm de cair ainda mais para desacelerar o aumento da produção de xisto nos EUA, que preocupa investidores.

(Com informações da Dow Jones Newswires)