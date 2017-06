Petróleo fecha em queda e reverte movimento de recuperação

Nova York – Os contratos futuros de petróleo fecharam em queda nesta segunda-feira, 19, revertendo o movimento de recuperação visto mais cedo na sessão, em meio a preocupações com o excesso de oferta global da commodity.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para julho fechou em queda de US$ 0,54 (-1,20%), a US$ 44,20 por barril, no menor nível de fechamento em sete meses.

Já na Intercontinental Exchange (ICE), o petróleo tipo Brent para agosto recuou US$ 0,46 (-0,97%), a US$ 46,91 o barril.

Embora tenham operado com volatilidade durante a manhã, na maior parte do tempo em alta, os investidores seguem focados na perspectiva de mais oferta de petróleo.

O relatório semanal da Baker Hughes, divulgado na sexta-feira, mostrou uma nova alta no número de poços e plataformas de petróleo em atividade nos Estados Unidos, sendo a 22ª elevação consecutiva.

O excesso de oferta da commodity tem pressionado os preços há quase três anos, mesmo após a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) decidir cortar sua oferta para tentar equilibrar o mercado.

Os participantes do mercado também estão atentos ao aumento esperado da produção de petróleo líbio e nigeriano.

Dados recentes sugerem que os dois países poderiam somar 250 mil barris por dia, aumentando o nível de produção da Opep em junho, de acordo com a PVM Oil.