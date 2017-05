Petróleo fecha em leve alta em dia de baixa de liquidez

Nova York – Os contratos futuros de petróleo rondaram a estabilidade durante todo a sessão desta segunda-feira, 29, em meio à baixa liquidez causada por feriados nos Estados Unidos, China e Reino Unido.

Ao final da sessão, prevaleceu o tom positivo entre os investidores. Os operadores estiveram mais otimistas em relação ao quadro de oferta e demanda da commodity, após Estados membros e não-membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) terem decidido, na quinta-feira passada, estender por nove meses um acordo de corte na produção.

Na IntercontinentalExchange (ICE), em Londres, o petróleo Brent para agosto avançou US$ 0,13 (0,25%), para US$ 52,64 por barril.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex) houve apenas negociação no pregão eletrônico.

Às 13h59 (de Brasília), última notação do contrato até o fechamento deste texto, o contrato para junho subia US$ 0,19 (0,38%), a US$ 49,99 por barril.

Há, no entanto, visões distintas no mercado. Em nota, o chefe da equipe europeia de pesquisa de petróleo e gás do Morgan Stanley, Martijn Rats, afirmou que não espera que os países-membros da Opep estendam os cortes para além do nível atual.

“Os cortes na produção da OPEP têm vida útil limitada”, afirmou. Fonte: Dow Jones Newswires.